死能復生？耶魯大突破

2019-04-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國耶魯大學科學家十七日在「自然」期刊發表研究報告，死亡數小時的豬隻大腦經輸送含維生養分的溶液後，成功恢復腦細胞部份功能和腦血管活力，不過研究人員強調，這樣的大腦沒有意識或感知等更高層次功能活動，「不是活著的大腦」。這項突破增加醫學進展的希望，但也掀起何謂死亡的疑問。

特製維生溶液 替代血液

參與美國國家衛生研究院（NIH）「腦科學計畫」的耶魯醫學院研究員從屠宰場宰殺的三十二隻豬摘取大腦，這些豬腦均已失去血液或葡萄糖供應四小時；接著用儀器泵送特製的維生溶液，替代血液流經大腦，六小時後，研究員發現腦細胞維持其結構重要細微特徵，有的甚至重新出現新陳代謝作用，腦血管也恢復輸送替代血液，並且對血管擴張劑有反應，研究員取下部份神經元，以電流刺激，發現細胞的反應顯示具有活力。

科學家：不是活著的大腦

報告第一作者、耶魯醫學院神經科學教授賽斯坦（Nenad Sestan）說，腦細胞韌性令人驚訝，「腦內細胞死亡所需時間，比之前所認為的還久」。但他也強調，研究中並未發現恢復部份活力的大腦有「更高層次功能活動」，例如攸關意識、覺知的協調一致電流訊號，以醫學標準而言，「這不是活著的大腦」，也不知道是否能恢復正常功能。

這項發現意味，科學界或許不夠了解腦死患者的大腦自我修復力。這項成果將有助於治療心臟病、中風患者，揭開大腦創傷謎團，研究團隊打算用這套維生系統維持死亡大腦更長一段時間，「一窺救回大腦之道」。

大腦創傷謎團 有助揭開

杜克大學哲學教授法拉漢尼（Nita Farahany）指出，該研究掀起更深層的哲學和道德問題：動物或者人何謂「活著」。她說，過去對「活著」、「死了」有明確界線，而這項研究造就了灰色地帶，實驗中的豬「不是活著，但也非徹底死亡」，「現在我們要如何思考這種『半生不死』的中間地帶？」

牛津大學醫學教授威金森（Dominic Wilkinson）說，這項研究「提醒我們，『死』並非只是個事件，更是一個隨著時間演進的過程」，「一個人死亡後，其體內細胞或許還活著一段時間」。

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