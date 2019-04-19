花蓮6.1強震 全台驚動17傷

2019-04-19

〔記者蕭玗欣、王錦義、王峻祺／綜合報導〕花蓮又現強震！花蓮縣秀林鄉昨下午一點○一分發生規模六．一顯著地震，秀林鄉銅門村最大震度高達七級，地震全台有感，不少民眾嚇得奪門而出，全台十七人受傷、台北兩棟大樓震斜，中央氣象局也發布國家級警報示警。

震央在秀林鄉 銅門震度7級

中央氣象局表示，這是該地自一九七三年有紀錄以來最大規模地震，且七級震度維持的時間長達○．三三秒，預估一週內仍有規模五以上餘震發生的可能。氣象專家指出，昨日的地震相當於釋放約○．七顆原子彈能量，估計今年可能還有約十三．三顆原子彈的地層能量待釋放，民眾不可掉以輕心。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，銅門村七級震度甚至維持了○．三三秒，「以地震觀點來看，算是很長的時間」。歷史紀錄顯示，七級震度超過○．三秒時易引起災害。

氣象局地震報告顯示，這起規模六．一地震，震央位於花蓮縣秀林鄉、深度十八．八公里，各地最大震度在花蓮縣銅門村高達七級，花蓮市、南投縣、宜蘭縣、台中市、新北市部分地區五級，桃園市、宜蘭縣、新竹縣、台北市四級。

規模6以上地震 今年第一個

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，全台平均每年都會有兩到三起規模六以上地震發生，昨日花蓮地震是今年全台迄今第一個規模六以上的地震；據統計，自一九七三年以來，該震央半徑五公里以內，規模超過五的地震（包括這次）只有六起，前五起規模都未超過六，多是五到五．五。

陳國昌分析，東台灣地震頻繁，但地震發生位置過去多在花東縱谷東側到東部外海一帶，這次震央則是位於縱谷西側，靠近中央山脈，該地區地質構造屬於堅硬的變質岩，地震能量從累積到釋放需較長時間，這樣的大地震並不常見。

陳國昌也表示，此次地震震央與去年震央在花蓮近海的○二○六花蓮大地震地質構造不同，屬於獨立地震事件，兩者並無關聯。

昨天地震後，秀林鄉也陸續發生規模四．一、三．一、三．四的餘震。氣象局指出，未來一週內不排除發生規模五以上的餘震，若沒發生，預計其他餘震就會衰減得很快，數量就不會太多。

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