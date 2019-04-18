綺綺離世留下恐龍貼圖 522萬全捐弱勢心臟病童

2019-04-18 22:30

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院婦產科醫師施景中去年分享複雜先天心臟病10歲女童綺綺的故事，感動無數人，希望像恐龍一樣強壯的綺綺離開了，但留下「綺綺的恐龍綺想世界」貼圖。施景中今晚在臉書分享，目前貼圖銷售金額已達到1500萬元，其中522萬屬創作者所得，按家屬願望陸續匯入兒童心臟病基金會，將幫助其他病童。

由施景中接生的綺綺，雖然罹患複雜先天心臟病，但在父母的照顧下，過著和一般小孩無異的生活，成績很好，只是運動稍差，一直期待要跟其他小朋友一樣有顆正常的心臟，最後手術完成了，她卻沒有再醒來，離開了這個世界。

生前的綺綺很喜歡恐龍，畫了不少恐龍，期待面對治療的自己，可以像恐龍一樣強壯，在綺綺走後，施景中以自身名義，將綺綺畫筆下的恐龍向LINE申請貼圖上架販售，不只代表她的創作，並代表她的愛持續流傳，綺綺的父母也決定將販賣「綺綺的恐龍綺想世界」貼圖所得扣掉給LINE、Google的行政費用外，均捐給兒童心臟病基金會，貼補經濟能力不佳的家庭。

施景中今晚在臉書分享「LINE貼圖公司寄來熊大獎杯，一個新人獎，另一個是當月銷售冠軍。榮耀歸屬於綺綺。」並提及貼圖目前銷售金額達到1500萬元左右，其中522萬屬創作者所得，按綺綺家屬願望，已陸續匯入兒童心臟病基金會。

施景中也提到，兒童心臟病基金會執行長王主科對他說，這筆錢幫助很大，一名病童補助20至25萬元的人工瓣膜，真的造福了不少人。

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