放寬社子島配屋標準？ 地政局長：我個人支持

2019-04-18 16:44

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推「生態社子島」開發案，台北市政府認定原住戶增配新專案住宅標準，是住戶所在建物須有獨立廚房、廁所及出入口，但有些親屬共住狹窄房屋內，恐無法配購住宅。台北地政局長張治祥今下午於議會備詢時指出，對於議員陳政忠所提社子島三合院、透天厝不受此標準限制，「我個人支持，但要說服我自己同仁」。

此外，陳政忠質詢時也指出，社子島居民未來配購專案住宅，承租年期為12年，期滿居民將何去何從？他認為該專案住宅應與現行社會住宅相關出租辦法的12年承租年期脫鉤，延長為15年。張治祥也回應，15年是一個孩子從出生到國中畢業，地政局會努力朝15年方向來思考；在陳二度要求下，張才脫口「我們很願意就這方向來做」。

對於社子島專案住宅配售標準，陳政忠認為，社子島有三合院、透天厝，建物若有獨立且多套的廚房、廁所、出路口，才能申請配售，未考量現況傳統社會共用廚房、廁所，大家族分家不分炊，但仍需要安置；市府開出標準「違反中華父母孝道家庭倫理」，他認為三合院、透天厝等共同廚房、廁所、出入口應不受此限。

張治祥回應，她也感同身受此狀況，但是政府施政要有一致性，因為社子島對面的洲美里專案住宅配設標準就是如此；對於陳政忠要求「應該後法（社子島）優於先法（洲美里）」，張回說「我個人支持，但要說服我自己同仁」。

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