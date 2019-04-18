水公司完成烏日3號抗旱井設備更新 可補充每日2700噸備援水量

2019-04-18 16:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為穩定供應烏日地區水源，台水公司第四區處辦理「烏日區烏日3號的抗旱井洗井套補及附屬管線設備更新工程」，目前已完工，一旦豐原淨水場若無法正常出水，可及時補充烏日區每日2700噸的備援水量。

烏日地區每日用水量為3萬噸，跟全市一天用水量142萬噸左右相比雖不多，但烏日地區自有水源只有10%，其餘皆來自豐原給水廠，一旦發生豪大雨原水濁度提高或者是大地震，烏日的自來水的來源就面臨問題。

烏日目前有5口井，其中有2口是平時所用的水源，2口井則是抗旱井，做為緊急的備用井。

第四區處處長蕭淑貞表示，烏日區烏日3號井因井體破裂滲出濾砂，且多年未使用，為因應台中供水系統水情日益嚴峻趨勢需求下，展開設備更新的工程。

蕭淑貞表示，烏日營運所花了一年的時間辦理烏日3號井井體攝影、洗井、井體套補、及附屬設備更新等維護措施，讓此井恢復每日2700噸出水能力。

蕭淑貞表示，推動3號井的設備更新，主要是未雨綢繆，若逢颱風豪雨原水高濁度或停水時，導致管線末端的烏日區市中心供水管網壓力不足時，即可立即啟用該井備援水量，補充烏日區市中心仁德、九德、烏日、湖日、光明里等5里，避免陷入水壓過低或無水使用窘境，降低災害衝擊程度。

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