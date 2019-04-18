司法官、律師高考第一試於8月3日舉行 第二試首度合併

2019-04-18 12:19

〔記者劉力仁／台北報導〕考試院院會今天通過，108年公務人員特種考試司法官考試及108年專門職業及技術人員高等考試律師考試，這兩項考試第一試筆試定於108年8月3日在臺北、臺中、高雄等3考區舉行；第二試筆試定於今年10月19日至10月20日在臺北、高雄等2考區舉行，今年首度實施兩種考試第二試相同科目合一新制度。兩項考試分別報名、同時考試、相同試題、單一應試、分別錄取或及格。

每年司法官跟律師考試各約1萬人報名，應考人可同時報考2項考試或僅1項考試。司法官考試分三試，第一試筆試考採綜合法學（一）：憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、國際公法、國際私法、法律倫理；綜合法學（二）：民法、民事訴訟法、公司法、保險法、票據法、證券交易法、強制執行法各、法學英文。

第二試筆試考憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法、商事法（公司法、保險法、票據法、證券交易法）、國文（作文、公文、測驗）；第三試為集體口試。

律師考試分為二試，第一試從103年起，已經和司法官第一試同時舉行；第二試考憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法，和司法官第二試科目一樣，今年8月將首度實施兩種考試第二試相同科目合一新制度。

考選部表示，多合一法律專業資格考試已在法界倡議多年，也是司法改革國是會議建議。包括憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法等，應考人可報考兩種考試第二試或其中之一，最後的考試成績分別依司法官錄取標準與律師及格標準，分別判定是否上榜。簡言之，兩項考試分別報名、同時考試、相同試題、單一應試、分別錄取或及格。

考試院表示，108年司法官考試暫定需用名額85名，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、體格檢查及標準等，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。

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