異常氣候衝擊 南投「3月雪」花海不復見

2019-04-18 08:40

〔記者謝介裕／南投報導〕今年氣候格外異常，南投縣竹山鎮沿街尾溪闢建的下坪自行車道兩旁別名「3月雪」的垂枝女貞，不但花期晚了約半個月，還造成約百棵的樹生機亮紅燈，今日公所發出號召令，將於21日舉辦垂枝女貞補植活動，並與民眾一起觀賞這遲來的小白花密布枝條、宛若瑞雪覆蓋的美景。

「垂枝女貞」原生產在日、韓、中國等地，屬於木犀科、女貞屬，每逢3月開花季節，除了吸引蜜蜂、蝴蝶等昆蟲前來吸食花蜜以外，花開如白雪更是一大特色，對自然生態及觀光發展都有正面幫助，因此，10多年前，竹山公所獲得國道3號回饋金後，便在街尾溪下坪自行車道兩旁廣植長約1公里的垂枝女貞，因而有「竹山後花園」的美譽。

不過，今年「垂枝女貞」花況十分不理想，去年3月中旬已開了9成，今年迄今仍是稀稀落落，初估僅3成左右，有的禁不起颱風、豪雨或忽冷忽熱的氣候考驗，也呈現奄奄待斃之狀，公所遂發揮創意推出植樹活動，不再像往年單純賞花，而是多了環保、生態教育意義，進而讓「垂枝女貞」花海美景達到永續經營的目的。

竹山鎮長陳東睦指出，公所觀光、農業等相關單位同仁，沿下坪自行車道一路探勘後，發現「垂枝女貞」從吊橋至台大植物園之間受損最嚴重，21日禮拜天當天打算補植一百棵樹苗，希望民眾能踴躍參加。

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