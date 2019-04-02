花棋木花期大爆發 屏市河堤路宛如櫻花道

2019-04-02 16:11

〔記者李立法／屏東報導〕南台灣花棋木花期大爆發，屏東市河堤路沿線花棋木長滿白裡透紅的花朵，宛如置身櫻花道，粉白花束隨風搖曳，落櫻繽紛的自然美景，散發浪漫氣息，吸引路過民眾駐足欣賞。

俗稱「泰國櫻花」的花棋木，每年3至4月是花期，粉色花朵盛開時，遠看就像粉櫻般美麗，常被誤認為櫻花，今年南台灣的花棋木花況特別好，吸引民眾搶拍美照，賞花地點除了潮州鎮民治溪畔河濱公園外，屏東市通往九如鄉的河堤路沿線也是一片粉白美景，令人賞心悅目。

高雄農改場研究人員表示，幾年前南台灣的黃金風鈴木也曾出現爆量開花盛況，一般都認為與缺水有關，誘發植物求生本能，大量開花結果以延續生命，但之後也曾出現乾旱，風鈴木卻不開花，影響植物開花的原因實在很難說得準，今年花棋木出現難得的開花盛況，明年花況恐難以預測，花期短暫，愛花民眾可得把握良機。

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