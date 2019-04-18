竹科工程師轉業 吳杰峰當「樹人」分享攀樹快樂

2019-04-18 08:31

［記者黃美珠／竹縣報導］從竹科的工程師變成農夫，這曾是新竹縣「自然谷」谷主之1吳杰峯人生最大的想望。所以他和幾個好友一起買下芎林鄉鹿寮坑的自然谷，再以台灣首宗環境信託方式，把土地先後託交給荒野保護協會、與台灣環境資訊協會。然而在這片充滿希望的土地上，他沒當成農夫，卻成了「樹人」！把他像泰山一樣垂盪在樹林間的快樂，透過攀樹傳遞、分享出去。

攀樹，講白了就是我們所說的爬樹，只是攀樹要利用繩索、滑輪等工具，不只是靠徒手攀爬而已，還需要動動腦研究一下相關的裝置，有不足，勢必就得主動學習！

吳杰峯攀樹其實是為了他學生時代就建立的登山興趣而來，想克服的，最初只是登山有時需要的攀岩、垂降等需求，特別是如何讓自己能憑空而起向上竄去？他認為想辦到，就必須學會善用繩索、繩結、以及滑輪等裝置。

正因前述的內在動力，吳杰峯發現學習其實有點像「市場法則」，當人有「需求」時，自然就會主動想找到「供應」者而獲得滿足。這比傳統教育現場看到填鴨式的逼迫學習法來得有用，當事人有時甚至是不知不覺地就主動學了起來，為人師者不需要諄諄教誨，只要適時正確的引導就行。

這個發現對他來說猶如「新大陸」，原本生性害羞、有點木訥的他，為了讓更多人也領受他在攀樹上體驗到的學習感動，竟然拋得開竹科工程師有名的「宅」，主動、持續地向引領國內攀樹風潮的散木團隊求教，精進己身技能外，還自費去上心理諮商、人際溝通、教育、跟口語教學等課程，就是希望自己可以用更深入淺出的方式，把攀樹的美好經驗分享出去。

吳杰峯說，很多人都有信心不足的問題，從攀樹的現場就可以察覺。學生們一來到樹下，基於好奇，看到了繩索和繩結普遍就開始「玩」了起來，「其實這就是一種自主學習」他說。

但遺憾的是，只要老師很正式地喊「開始體驗囉」，大家的反應反而卻只剩下面面相覷、和不知所措。

他說，攀樹可以單兵自我挑戰，也可以團隊合作。特別是對年輕的孩子，他們除能盡情從遊戲中學習、挑戰自己，也從中發現自己的不足和潛力，給了學習更多的樂趣、動力以及成就感，慢慢就有助建立自信。

他不諱言，很多人還沒體驗就先說害怕。怕摔、怕髒、怕高、怕危險等，這些只要透過專業的講解、耐心引導，加上善用一點點人類的好奇心，再適時多給予一些鼓勵、肯定，就能慢慢讓人放下前述的執著，畢竟人都有探索自己的本能，而攀樹就像是塊吐水的海綿般，讓這個本能可以盡情釋放。

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