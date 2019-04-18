花生「省」魔術！茶樹跟花生搞一起 宜蘭青農試驗發現大驚奇

2019-04-18 08:15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕花生竟能幫茶樹「除草」？宜蘭縣茶農游正福在家中茶園試種九號花生，發現花生藤不僅讓茶樹旁的雜草失去生長機會，省去人工除草成本，收成後的枝葉還能當綠肥使用，且肥份充足，生長效率比一般有機肥料快約1.3倍。游正福笑說：「自己的肥料自己種」。

35歲的游正福是茶農第2代，在冬山鄉經營茶園，他發現親戚家農田種植綠肥作物「蔓花生」，讓田間雜草變少，回家思索一陣子後，心想「若在茶園種植，是否也有同樣效果？」

他整理家中一塊約0.1公頃的茶園用於實驗，在新種植的茶樹之間，將蔓花生改種可食用的九號花生，實驗近1年時間，發現「除草」效果奇佳，且茶樹生長時間比正常狀況快約1.3倍，令他大感驚奇。

游正福分析，花生有攀藤特性，植株會覆蓋茶苗周邊的雜草，加上本身固氮效果佳，增加土壤肥份，不僅讓雜草失去生長空間，還可增加茶樹肥份。

除了除草、固氮外，9號花生採收後，可另外販售或者自家食用，且剝下的花生殼以及採收後的藤葉，與豆粕混合後，還可當作有機肥，妙用無窮，預估可省下三成有機肥費用。

他笑說，花生適合沙地、茶樹則以黏土為佳，兩者差異大，正好他的土地是「半沙半土」，才有意想不到的效果；目前茶樹、花生共生還在試驗階段，茶園約有3組對照組，他正嘗試擴大測試面積，希望未來減少成本的同時，還能增加收入。

農委會茶改場文山分場長蕭建興解釋，花生屬豆科植物，根瘤菌含量多，能吸收游離氮並將其固著在土壤內，增加農田的有機質含量，若種植時間長，土壤會越種越肥。

「很有創意！」蕭建興表示，宜蘭茶區大多位於河床沖積扇，土質適合花生成長，茶樹、花生這類間作方式才較易成功，不過，因花生藤仍會攀附茶樹，因此若茶種屬枝條較低的小葉種，仍須定期整理，避免茶樹被花生包覆。

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