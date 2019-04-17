曾文水庫蓄水跌破2成？ 原來水都放在….

2019-04-17 18:27

〔記者萬于甄／台南報導〕南部近期雖有些降雨，但曾文水庫有效蓄水率卻只剩下約18％，難道水情又要亮燈？原來水都放在烏山頭水庫！南區水資源局說，曾文─烏山頭水庫聯合運用，目前兩水庫有效蓄水量約達1億5000多萬噸，相較去年同期多5000萬噸，水情較去年佳，但後續仍要期盼梅雨季能填飽水庫。

資料顯示，曾文─烏山頭水庫目前有效蓄水量約1億5219萬噸，蓄水率25.87％，南水局副局長鄒漢貴說，曾文─烏山頭水庫相較去年同期水情多5000萬噸，雖曾文水庫單一蓄水率看似跌破20％，不過，因兩水庫聯合運用，水情還算不錯。

此外，南化水庫許多小山丘漸漸現蹤，不禁讓人擔憂水情，目前有效蓄水量約3249萬噸，蓄水率約35.53％，南水局指出，近期透過甲仙攔河堰由高雄旗山溪越域引水支援，南化水庫水情還算穩定。

鄒漢貴也說，雖然南部近期有不少雨勢，但雨水多半下在平原，並未挹注到集水區，未來水庫水情依舊要期盼4、5月份的梅雨季節，而今年南部雖水情相較穩定，但民眾仍應養成節約用水的習慣，畢竟極端氣候已成常態，水資源更顯珍貴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/