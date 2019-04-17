狂！「梅」事上國道 南投服務區20日500人脆梅DIY

2019-04-17 17:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投「梅」事愈玩愈大！南投梅子節上月底開跑，開幕日活動吸引千人到信義鄉農會參加脆梅DIY，本月20日還將移師到國道3號南投服務區，屆時將有500人同時體驗脆梅製作，成為國道首例！

南投服務區說，過去每週末都會舉辦「青農市集」，並在每年的梅子節小規模舉辦脆梅DIY，每次參加人數約50人，讓往來的國道用路人在服務區休息之餘，也能體驗、製作脆梅，認識南投梅子產業與文化。

這次國道大規模脆梅體驗，則是與信義鄉農會合作，在服務區舉辦500人的脆梅DIY，大型農事體驗可說是首度嘗試，雖然屆時將吸引大量人潮，但服務區光小車停車格就將近500格，交通、停車都不成問題，盼屆時讓參與的遊客都能玩得盡興。

信義鄉農會則說，以往大規模的脆梅DIY都在農會梅子夢工廠舉辦，這次移師國道，獲得南投服務區大力支持，屆時活動除了脆梅DIY，還有農特產品試吃，現場下載農會App，還能獲得冰棒，限量600支。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/