埔里力推地方創生 邀日本茨城縣笠間市長經驗分享

2019-04-17 18:11

〔記者佟振國／南投報導〕因應少子化與人口外移衝擊，影響地方產業發展，南投縣埔里鎮公所結合在地產官學之力，向國發會提出地方創生整體計畫，今天也邀請推動地方創生有成的日本茨城縣笠間市長山口伸樹前來經驗分享，他強調地方創生絕對非少數政府機關、在地大學或社團組織的參與，取決於全體居民意識，沒有全民配合參與，難以實踐推動。

埔里鎮為南投縣4大鄉鎮市之一，但在少子化浪潮、人口結構老化、產業發展停滯等衝擊，目前面臨8萬人口保衛戰，今年國發會訂為地方創生元年，公所也及早因應，透過在地產官學界合作，已搶先在4月初向國發會提報計畫。

鎮公所、國立暨南國際大學、立委蔡培慧辦公室今天也邀請日本茨城縣笠間市市長山口伸樹，至埔里鎮立圖書館舉辦專題講座，以笠間市發展地方創生的經驗與埔里產官學界分享。

笠間市的土地面積與竹山鎮相仿，人口7萬5000人也與埔里相近，是全日本栗子、陶器生產重鎮，透過產業振興，並提供多項優惠措施吸引人口移居，達到地方發展與減少人口老化、外流目標，吸引更多年輕人口進駐。

山口伸樹也強調，地方創生絕對不是少數政府機關、在地大學或社團組織參與，而是取決於全體居民的意識，沒有全民配合參與，難以實踐推動。

鎮長廖志城指出，許多民眾對地方創生仍相當陌生，希望借重在地政府、大學、社團之力，以及面積、人口結構、產業條件相近的笠間市成功經驗分享，減少人口流失、老化，吸引青年返鄉就業或創業。

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