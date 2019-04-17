新竹高商布丁節已17年 1千多個表心意謝意

2019-04-17 15:13

［記者洪美秀／新竹報導］很多學校都訂有傳情意、表謝意的特殊節日，新竹高商的「布丁節」已延續17年，今天是一年一度的布丁節，學校學聯會也為各班代訂超過1690個布丁及各式甜點，讓同學可透過布丁向師長或同學表達謝意或心意，更設有布丁闖關活動，學校師生都沉浸在濃濃的布丁甜蜜中，充滿歡樂與感恩。

新竹高商校長劉曉雯說，新商布丁節已延續17年，布丁節的由來是因學校的制服顏色「上黃下黑」類似布丁的顏色般，因此藉由布丁來表達感恩之心或透過布丁來表達對喜歡之人的情意，久而久之，布丁節也成了學生用來傳情達意，表達感恩之心的節日，且會選在每年4月中旬到5月間的星期三辦布丁節。

新竹高商學聯會會長許傳典則說，學聯會為各班代訂各式布丁，經統計，光是班級訂購的布丁就多達1690個，還不包括各式泡芙及提拉米蘇等各式甜點及各班級學生自己買送的布丁，整個學校都可看到各種布丁。

此外，學聯會也擴大布丁節活動的意義，舉辦布丁節闖關活動，所有參加者都要穿上新商的制服，包括校長劉曉雯和秘書謝淑娟等人都穿上新商制服參賽，闖關項目有布丁疊杯、乒乓彈球及吸布丁轉圈圈等遊戲，就算完成遊戲，競賽前8名則有獎品獎勵。

劉曉雯說，新商布丁節充滿感恩與歡樂，透過布丁傳情表意，是新商學生最甜蜜的回憶，也因布丁的形狀像花朵般，代表青春洋溢的高中生，是新商最具代表的傳統活動，學校會支持續辦布丁節，延續新商布丁情。

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