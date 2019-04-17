華盛頓小學男女足球隊 將分別代表台灣出國比賽

2019-04-17 14:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市私立華盛頓小學足球隊表現優異，成軍才3年的女子足球隊，今年拿下少年足球盃全國賽女子U11全國總冠軍，將代表台灣參加歐洲國際足球賽；男子足球隊成軍12年，因表現優異，也將於18日啟程前往新加坡參加「JSSL 7' s Junior Football Tournament 青少年國際足球錦標賽」，為國爭光！

華盛頓小學男子足球隊成軍12年，學生每天要花兩小時練習體能及基本動作，教練楊順帆說，頂球、踢球等基本訓練很乏味，卻可磨練孩子的耐心及抗壓力，基礎紮實、上場比賽就沒有問題，加上該校為雙語小學，參與國際比賽具有語言優勢，因此獲台中市足球協會推薦參加JSSL 7' s，將於18日出發前往新加坡參賽。

家長蕭新祐說，孩子原本像是溫室裡的花朵，參與足球隊後，變得刻苦耐勞，專注力及團隊精神也更好；足球隊長陳羿安說，平日訓練辛苦卻很值得，希望這次出國比賽可以拿冠軍。

華盛頓小學校長楊麗玲說，兩年前就啟動前進國際計畫，希望讓孩子在國際發光發熱，在學生用心練習、家長全力支持下，這次JSSL 7' s共有來亞洲16國、400支隊伍參賽，該校是唯一代表台灣的私立小學足球隊，夢想即將成真。

除了男子足球隊即將前往新加坡參加國際賽，華盛頓小學女足球隊，在日前於花蓮舉行的少年足球盃全國賽中，更一路過關斬將，拿下女子U11全國總冠軍，將代表台灣參加歐洲足球賽。家長李姿蓉說，學校能夠成立女子足球隊很不容易，孩子參加足球隊後，不管風吹日曬雨淋都努力練習，讓人不捨又開心孩子從中獲得豐沛滋養，希望藉由出國比賽，讓大家看到華盛頓小學、看見台灣。

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