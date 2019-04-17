南港車站、汐止水蓮山莊跳蛙公車 5/1上路

2019-04-17 13:59

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市汐止區水蓮山莊位於金龍湖畔，環境優美但缺乏大眾運輸工具，2000多戶居民對外交通不便，新北市議員張錦豪爭取水蓮山莊、南港車站跳蛙公車，將於5月1日上路，今天好消息傳來，民眾反映都相當良好，開心說外出更方便了。

「南港車站-水蓮山莊」跳蛙公車每天20班，沿線停靠南港車站、南港高工、南港軟體園區南站、南港軟體園區北站、捷運東湖站（南湖高中）、東湖國小、北山里、木南煤礦、金龍里、水蓮山莊，票價15元，約20到40分鐘就有一班車，有助生活機能的提升。

水蓮山莊居民說，他們對外只有社區接駁車，但無法抵達汐止區公所、國泰醫院等地，鄰居外出購物、看病，都會互相幫忙買日常用品回來，萬不得已搭計程車就要好幾百元，很不划算。

張錦豪指出，透過社區意願調查發現，接近1000人有搭乘往返北市公車的需求，因而展開多次與新北市府及客運業者的協調，去年爭取水蓮山莊跳蛙公車直達汐止市區、公所及醫院，照顧居民就學、就醫、洽公及購物的需求，這次又爭取到「南港車站-水蓮山莊」跳蛙公車，預計5月1日上路，讓水蓮山莊居民至東湖及南港車站，又多了一種選擇。

張錦豪表示，有感於汐止捷運的遙遙無期及交通問題遲未解決，龐大上下班車流量需要大眾運輸的健全化才能有效降低塞車問題，除了不斷與新北市府研議如何疏解汐止上、下班車流，並緊盯東西向「吉林街拓寬工程」、南北向「同興路延伸明峰街」、伯爵增設南下匝道進度。

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