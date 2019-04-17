教師法修法大辯論 全教總批：倒洗澡水連嬰兒也倒掉！

2019-04-17 10:43

〔記者林曉雲／台北報導〕教師法修法大辯論！教師團體反對修法，全國教師工會總聯合會理事長張旭政直批，教師法修法是如同「倒洗澡水連嬰兒也倒掉！」全國教育產業工會理事長黃耀南則自綁雙手控訴，如依修法草案，他因抗議年改被判拘役20天，就會被藉此解聘。

張旭政表示，目前除了有教師法明定，學校不能隨意解聘、停聘、不續聘老師，但依教師法修法草案，教師聘約到期，即使表現再好，學校也可以不續聘，因為法律未明文規定要求學校不能隨意解聘，這代表的是，表現好但不聽話的老師就會被解決掉，這就是教師法修法草案最大問題。讓老師處於完全沒有工作保障的不穩定狀態。

張旭政也質疑，性侵和性騷擾由性平會審查，為何草案要切割成「非重大性騷擾」送教評會決定能不能留在學校？性平會不處理，卻把「刀子」丟回教評會，邏輯上完全不通。他沈重表示，沒有一個老師會覺得打小孩很快樂，學生在上課時不斷製造噪音而影響上課，老師如果不隔離開這個孩子，如何繼續上課？老師動輒陷入困境，在保護兒童身心健康之下，也要給老師足夠的支持系統，草案擬降低教師代表比例是弊大於利，專審會是全教總提出處理不適任教師的機制，全教會調查所屬教師會，進入專審會審查12案，10案確認為不適任教師，6位教師離開學校，2位輔導中，2位輔導有成效，可見專審會是可行的方法，但修法如調整專審會組成，違背現行精神，已可預見修法會失敗。

黃耀南表示，教育部修法版本和行政院版本差異大，竟是行政院政務委員林萬億主導此次教師法修正草案，明顯不當；而教育部對於不適任教師處理之審議機制，這幾天是變變變，明顯思慮欠周詳，教育部在訂定修法草案過程，未曾找包括全教產等工會參與研商，也未依一般法律修訂經公聽、預告等程序，再送行政院、立法院審議。

黃耀南抨擊，教育部目前再擬不適任教師處理審議機制建議版，其實大有問題，包括教評會2分之1出席、2分之1通過即可解聘，另終局雖有解聘且終身不得聘任、解聘1至4年、原校解聘不續聘、終局停聘6月至3年，但結果是一樣的，就是受處分教師終身不得聘任，因為沒有學校會聘這樣的教師，如此粗糙的修法版本，全教產具體建議立法院應退回教師法修正草案，請行政院教育部重擬，並完備所有修法程序後再送立法院審議。

高教工會秘書長陳政亮表示，修法目標是要處理不適任教師，但教師法適用各階段教師，最恐怖的修法內容是，取消全國教師的續聘保障，全國教師會因此修法受到傷害。而針對修法草案中的限年升等和教師評鑑對大專師造成不當傷害，如草案再訂更嚴苛升等條件，未來升等和評鑑會造成教師要負擔更多的招生及行政工作，且終身不能聘任亦已違背大法官解釋，以刑期為標準限制工作權，沒有衡量改正可能的空間，是以錯誤的方法解決不適任教師。

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