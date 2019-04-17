六福村4歲公長頸鹿猝死 確認因胃寄生蟲釀禍

2019-04-17 08:35

［記者黃美珠／關西報導］六福村主題遊樂園的長頸鹿「女婿」、2017年5月來自台北市立動物園的「宵璋」月初無預警猝死，經六福村園方會同台北市立動物園、台大獸醫病理教授進行病理解剖及切片檢查後確認，牠是因長期罹患胃內寄生蟲跟吸入性肺炎致死。

六福村表示，公長頸鹿「宵璋」在2017年5月中從北市搬來關西六福村，與六福村現有的3隻血源不同的母長頸鹿共同肩負著在台長頸鹿的繁殖大計。

牠原本適應良好，體重一度增加了150公斤。直到去年12月底，卻突然開始出現食慾不振、體重起伏等現象，經獸醫師診查為捻轉胃蟲所致。

六福村獸醫師針對宵璋病況進行投藥治療、每日監控難纏的捻轉胃蟲數量，同時與台北市立動物園交流諮詢照管診療技術。

可惜宵璋對驅蟲藥物敏感，從初時勉強願意少量接受口服藥品，到後來完全拒食，甚至對保育員以手餵藥品的方式開始耍脾氣。

保育員爲了讓牠早日康復，曾挖空心思，把驅蟲藥塞在牠愛吃的蘋果、桑葉、蜂蜜中，即便如此也都很少能餵食成功，終而使牠體重下滑、病況最後難以控制。

本月5日清晨，宵璋被保育員發現時已經倒地猝死在欄舍中，由於前1天並無明顯徵兆，保育員傷心震驚之餘緊急通報台北市立動物園，雙方的獸醫師會同台大專業病理獸醫師及保育員，經病理解剖及切片，昨（16）日判定死因是長頸鹿的捻轉胃蟲症和吸入性肺炎所致。

其中吸入性肺炎部分，六福村表示，研判應該是「宵璋」久病後身體虛弱，倒下後因姿勢性所併發的。

六福村表示，他們痛惜「宵璋」的離去，未來為維護國內長頸鹿族群的永續發展、避免族群間近親繁殖，在確保動物移送過程安全的前提下，他們研議將把現有、已屆生殖年齡的12歲母長頸鹿「布丁妹」，改移置去台北市立動物園做繁殖配對的可行性。

由於長頸鹿的「晨喚」是六福村內「六福莊」住宿的1大亮點，因此「宵璋」不幸病故的消息傳出後，引起很多喜歡長頸鹿、或是曾是住客們的扼腕和不捨。

六福村表示，長頸鹿「宵璋」於2015年5月13日出生，爸爸「菊忠」、媽媽「長宵」，2017順利移居六福村，啟動六福村與台北市立動物園的長頸鹿繁殖合作。

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