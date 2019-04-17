台銀防搶演練 警察最後一次穿舊制服參與

2019-04-17 08:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣銀行中興分行昨日傍晚舉行防搶演練，以搶匪持槍闖入鳴槍恐嚇行員給錢為模擬狀況，演出逼真，而這項演練是員警們最後一次穿舊制服參與，今日起就換穿新制服，防搶演練拍下的照片，幫參加員警來說留下有紀念意義的照片。

台銀中興分行昨日傍晚的這場防搶演練，有台銀斗六等11個分行派代表觀摩，模擬狀況就是搶匪持槍闖進營業大廳，先對空鳴槍，喝令所有的人不准動，隨即丟包包到櫃台，要行員把錢裝滿，再將包包丟出。而搶匪鳴槍時，銀行內執勤警員衝入，掏槍警戒。

銀行的行員在與搶匪周旋時，已偷偷按下警鈴，因此搶匪拿下錢要逃出時，中興警分局的員警已趕至，並很快制伏。營業大廳內則有經理劉慶桐、副理簡志誠等人安撫顧客，協助他們繼續辦理金融業務。

這場防搶演練選在昨（17日）傍晚舉行，剛好是員警們穿著舊制服的最後一天，對參與的員警而言是最特別的一次演練。

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