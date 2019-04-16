60年來最慘！今年全國蜂蜜產量剩1成

2019-04-16 23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年因氣候異常，暖冬又幾乎無雨，荔枝及龍眼整體開花率不佳，連帶影響蜜蜂幾乎無花可採，造成全國蜂蜜減產，大約只剩下1成，台灣養蜂協會說，這是60多年來最慘，將向農委會爭取比照農業天然災害現金救助。

荔枝與龍眼種植面積以中南部為主，今年冬天是72年來最溫暖，尤其南台灣從去年10月迄今幾乎無雨，整體降雨量僅歷年同期的3成，造成荔枝開花率不到3成、龍眼開花率不到1成，影響蜜蜂幾乎無花可採。

台灣養蜂協會理事長鄭金坤說，今年天氣太熱又雨水太少，造成全國荔枝、龍眼開花不理想，他以龍眼為例，高雄大崗山幾乎沒開花，連中部開花率也只有1成多，荔枝僅大樹區近燕巢山區開花率約4成、彰化八卦山脈、台中神崗等，開花率3至4成，卻因蜂農集中，蜂群比花還多，採到花蜜不足。

鄭金坤指出，農委會今年首度以旱災現金救助荔枝、龍眼果農，養蜂產業與荔枝、龍眼產業環環相扣，協會有1000多名蜂農會員，將爭取比照農業天然災害救助辦法，希望政府能提供現金救助，並將採蜜工具納入小型農具補助，以減少蜂農損失。

協會顧問、神農獎得主吳朝生說，全國蜂蜜年產量1萬6000多噸，年經濟產值突破億元，今年「很慘」只剩下約1成，是60多年來最嚴重衝擊，龍眼及荔枝蜂蜜將物以稀為貴；鄭金坤要求政府不調降關稅，保護在地養蜂產業，避免進口蜂蜜低價搶市。

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