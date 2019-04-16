5月雪報到！來大溪賞桐花、吃有機、拿好禮

2019-04-16 22:29

〔記者李容萍／桃園報導〕4、5月是被喻為「五月雪」桐花盛開的季節，桃園市大溪區公所推廣有機農作及農村生態旅遊，正申請劃定「康莊休閒農業區」；為分享康莊地區的天然美景與有機農業，訂20、21、27、28日及5月4、5日共6梯次辦理「浪漫5月雪，康莊共好小旅行」活動，27、28日的上午9點至下午4點在義和里十一指古道入口處舉辦「花現康莊‧幸福桐樂會」活動。

大溪區康莊休閒農業發展協會理事長簡榮瑞表示，「康莊休閒農業區」申請劃定範圍包括義和、康安兩里，由大溪老街往石門水庫的台4線公路（瑞安路及康莊路）沿線，區內聚集10多戶有機農場（園）、2家休閒農場及多家體驗農場，為有機聚落和食農教育基地，適合親子、團體、戶外教學、生態體驗及休憩旅遊。

受暖冬和氣候異常關係，今年油桐花生長得較快，在義和里十一指古道、三層崎頂等路段，已可看見油桐花綻開的景象，雖然只有零星幾株開花，尚未大開，已令遊客十分驚喜，含苞待放的油桐花預計最近一、兩星期盛開；此串聯康莊特色景點跟招牌活動的3個小旅行遊程，可以徜徉優美埤塘風光，體驗古早蝦籠捕蝦的野趣，或用大灶料理、桐花花環DIY等體驗，報名可至協會臉書粉絲頁或電話洽詢（03）387-8902。

27、28日壓軸的「花現康莊‧幸福桐樂會」活動，安排「康莊共好農藝市集」，展售地產地銷的友善有機農產品、加工品、工藝品等特色產品，消費滿額可至市集服務台兌換限量的共好環保購物袋，另外，在協會臉書粉絲頁或IG按讚及貼文分享照片，可兌換桐花手工皂（每日限量300份）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/