全台最大綠能杏鮑菇場 每天產出6000公斤

2019-04-16 16:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣竹田鄉農民王朝欽，6年前從養豬戶轉型，結合綠能搭建溫室種菇，近年陸續擴大場區，目前1.65公頃大的杏鮑菇場，以自動化生產管理，近70萬菇包分庫採收，每天可產出6000公斤杏鮑菇，最大採收量則可逾12噸，規模堪稱全台最大。

王朝欽為了穩定生產品質，還請來專業人員從事植菌工作，每個菇包都經過消毒，從培養室菌絲佈滿後，再推入栽培房，全程溫控、濕控，在溫室長大的杏鮑菇，17天即可採收。

王朝欽說，過去菇包從中部採購，種出來的品質差異很大，所以乾脆自己進料做菇包，場區採一貫場作業，20個庫房每天有專業人員巡房，1個菇包可以長出將近400克的杏鮑菇，約比一般菇包多出100克。

滿庫雪白的杏鮑菇為了拓展通路，王乾欽申請HACCP、ISO22000等食品安全衛生系統認證，最近也將通過有機驗證，除了銷售到超市及餐廳，王乾欽也計畫將杏鮑菇外銷。

王朝欽說，依不同等級的杏鮑菇，目前價格每公斤40至70元不等，除了日本外，南向國家像是新加坡、菲律賓等都是具有市場潛力，將積極爭取進軍海外的機會。

除了杏鮑菇種出好成績，結合太陽能板的溫室，平均每天可以發5000度電，約可供一般家庭使用超過2個星期。

一邊賣菇一邊賣電的王朝欽也表示，屏東擁有絕佳的綠能發展條件，搭配農業設施栽種作物，兩者都能獲利，太陽能板約8至9年可以回收，是農民增加額外收入的好方式。

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