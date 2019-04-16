器械取栓術處理血栓 傷口僅原子筆筆芯大小

2019-04-16 15:23

［記者江志雄／宜蘭報導］血液循環不佳引起的血栓，如果處理不當，血塊流至肺部造成肺栓塞，恐有致命風險，傳統治療多採藥物及針劑控制，但復發機率高，改採器械取栓術抽取血塊，傷口僅原子筆筆芯大小，復發率較低，可減少後遺症。

62歲沈姓男子，去年就感到右大腿脹痛，原不以為意，今年3月患部腫脹，走幾步路就要休息，影響日常生活，到宜蘭縣羅東博愛醫院求診，照超音波後，發現右足大腿至膝蓋間大範圍深部靜脈血栓。

以往處理血栓療法，不外乎服用藥物、施打溶血針，但沈男服用藥物3週後未見改善，醫療團隊擔心血塊硬化，一旦血塊流至肺部導致肺栓塞，可能危及生命，醫院引進器械取栓設備，以器械深入體內抽取血栓。

醫療團隊先作靜脈攝影，確定血栓位置，在沈男膝蓋後方打入導絲直達血栓處，導管沿著導絲置入，特製導管軟化血栓，抽出靜脈血管血塊，術後不久，沈男腿部消腫，腫痛感不再，復原狀況良好。

羅東博愛醫院心臟血管中心主任許育誠說，針對下肢深層靜脈栓塞，器械取栓是新的治療方式，尤其對傳統治療效果不彰病患，提供新療法，血栓形成早期取出療效更佳。

現代人因飲食、生活習慣問題，血液裡容易有過量膽固醇和脂肪，加速血栓形成與血管堵塞，三高一族、中老年人都是血栓高危險群，飲食控制、養成運動習慣是重要預防之道。

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