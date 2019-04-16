黃媽慶木雕創作展 秀53年木雕功力

2019-04-16 12:42

〔記者歐素美／台中報導〕勝事空自知-黃媽慶木雕創作展，即日起在台中市葫蘆墩文化中心展出至5月5日止。67歲的黃媽慶，14歲就開始學習木雕，成為木雕工藝師，27年前轉往藝術創作，將殘荷破葉等雕刻得栩栩如生，難辨真偽，令人稱奇。黃媽慶說，創作就是需要舞台，目前在全國已巡迴展出100多場，他將持續創作展出，目標就是「一輩子將一件事做到圓滿」。

黃媽慶出生於彰化鹿港，因家境困苦，國小畢業就從事廟宇雕刻，專攻雕花、神像、神轎製作，奠定木雕的深厚基礎，轉型藝術創作後，也以細膩流暢的刀工、厚實的工藝底蘊，雕鑿出栩栩如生、充滿生命脈動的花鳥蟲魚、瓜藤蔬果等樣貌，在國內獲獎無數。其作品「荷風蓮開」，並於2010年由時任海基會董事長的江炳坤，贈與海協會會長陳雲林。

黃媽慶說，要將木頭雕得細如薄翼，展現作品「紅葩迎曦」中荷花斷枝殘葉的形狀，必需掌握原木纖維走向，否則很容易雕破，雕刻時必需要靜下心來才能完成，光這件作品就花了2個月時間才完成。

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