台日野鳥雕刻交流展 翠鳥、啄木鳥呈現精湛工藝

2019-04-04 16:42

〔記者謝介裕／南投報導〕為了讓民眾更加親近與了解生物多樣性與野鳥保育的重要，農委會特有生物研究保育中心特別與國立台灣工藝研究發展中心共同合作，邀請台灣、日本約10位野鳥木雕藝術大師，以野生鳥類為主題，在該中心保育教育館，展出將近90件的野鳥雕刻工藝作品，件件栩栩如生，值得民眾觀賞。

2019台日野鳥雕刻工藝創作交流展，今日在南投縣集集鎮農委會特有生物研究保育中心舉辦開幕儀式，李宜融、黃麟鳴兩位老師，也特別到場與民眾一起分享雕刻的心得及喜悅。

該中心鳥類專家姚正得說，這些木雕作品除了精緻的雕刻與上色技術以外，還搭配野外、棲地等相關背景，顯示這些木雕藝術家對每一隻野鳥木雕作品生態習性的了解及掌握，如果沒有經過長時間的觀察與精心的琢磨，是不可能有如此完美的作品呈現。

該中心也希望透過此次活動，讓生物多樣性及生態保育觀念，能走入人群並拓展至各階層，傳達人與自然和諧共存的願景，展出時間從今（4）日起至6月16日止，清明連假期間攜帶12歲以下兒童，享有全家免收每人全票60元的入館優惠，6日及7日上午11時及下午2時，還安排國產材木作DIY，每場人數以50人為限，有興趣民眾要把握時間，以免向隅。

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