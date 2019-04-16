台灣豫劇團年度大戲「龍袍」 5.11首演

2019-04-16 09:30

〔記者張忠義／高雄報導〕台灣豫劇團推出2019年度大戲《龍袍》首演，是宋朝「狸貓換太子」膾炙人口的民間故事，劇本更名為《龍袍》的意義，並非為劉后翻案，不同戲名呈現出不一樣的主題思想，台灣豫劇《龍袍》超脫宮鬥劇的狹隘思維，巧妙的呼應了蘊含於「龍袍」之內的宇宙法則。

《龍袍》主演陣容堅強，豫劇團老、中、青三代演員精銳盡出，包括蕭揚玲飾演寇珠、劉建華飾演陳琳、謝文琪飾演李宸妃（前）、張瑄庭飾演劉妃、林文瑋飾演宋真宗、鄭揚巍飾演范仲華；再加上重磅演員國家文藝獎得主王海玲飾演李宸后（後）、薪傳獎得主朱海珊飾演郭槐、高雄文藝獎得主殷青群飾演包拯，生旦淨丑行當齊全，勢必讓觀眾大呼過癮。

團長彭宏志指出，20年前台灣豫劇團演出全本《狸貓換太子》，劇本原著石磊、張竫媛、汪詩珮，全劇分為上、下集16場戲，堪稱首尾俱全。

此番重製《龍袍》大戲，由編劇劉慧芬教授重新改編，原劇篇幅過於龐大，採用以少勝多、以虛代實、虛實相生的情節線，輕重鋪陳，達到精簡格局的效果；《龍袍》訂5月11及12日在大東文化藝術中心首演，18及19日參加「台灣戲曲藝術節」，於台灣戲曲中心大表演廳公演。

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