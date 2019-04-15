教師法修法不適任教師改這4種 立院教委會後天先辦座談

2019-04-15 22:43

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部提出教師法修法建議版本，把不適任教師分為4種類型，立法院教育委員會今天決議，週三（17日）原訂法案逐條審查，將改為先召開家長團體、教師團體及教育團體等座談會，針對不適任教師的各項爭議點進行討論並尋求共識。

教育部今天另提出建議版，經教委會討論後，不適任教師分為四種類型：涉性平（狼師）、身心虐待、教學不力及其他違法，不同類型的不適任教師，各有不同處理機制及決議門檻，最終仍以教評會為決定懲處的終局單位。

對於不適任教師是涉性平案件的狼師，教委會初步共識傾向維持現行狀況，學校教評會出席和決議門檻仍維持2分之1，但可先將涉案教師暫時停聘，待學校性平會調查區分為性侵或重大性騷擾、非重大性騷擾；性侵及重大性騷擾經學校性平會審議後，可終身解聘；至於非重大性騷擾，學校教評會2分之1代表出席、出席代表2分之1以上通過時，可解聘1至4年。

不適任教師如是身心虐待學生，初步共識是先停聘，之後採專審會或教評會雙軌，如由專審會審議，教評會出席和決議門檻降為2分之1，可終身解聘或解聘1至4年；如是直接由教評會審議，出席和決議門檻則仍維持3分之2，可終身解聘或解聘1至4年。

處理教學不力也採專審會和教評會雙軌進行模式，如先由專審會審議， 教評會出席和決議門檻降為2分之1，可解聘或不續聘；如是直接由教評會審議，出席和決議門檻則仍維持3分之2，可解聘或不續聘；至於其他違法類型的不適任教師，直接由教評會審議，出席和決議門檻則是3分之2，可視情節輕重解聘或停聘。

教委會決議17日召開座談會，但藍綠立委均達成「該座談會效力等於公聽會」，在逐項審查條文前， 由教育部列出法條爭議點，再邀請專家學者、家長團體和教師團體，針對爭議點聚焦討論並尋求共識。

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