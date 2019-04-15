來趟古曾文溪流域探索之旅 尋找聚落的生活故事

2019-04-15 23:49

〔記者楊金城／台南報導〕跨區合作發展在地觀光，台南西港、佳里和七股三個區公所將在5月18日起推出三梯次的跨區小旅行「古曾文溪流域探索之旅─鹽田、飛番與漢人聚落故事」，今天起開始報名，用一種旅行深度走訪聚落的故事希望吸引外地遊客。

三個區公所也將推出跨區導覽手冊，遊客另可以自助旅行，遊滿10個景點集章，可獲贈西港、佳里和七股文創品，像西港有胡麻油、金獅和貴黍小掃把等文創品，鼓勵遊客前來旅遊。

西港區長林耿漢說，為發展在地產業經濟和觀光，盤點地方觀光與文化、自然資源，推出「古曾文溪流域探索之旅─鹽田、飛番與漢人聚落的故事」，此跨區小旅行結合漁村、農村及平埔族文化，一個小旅行就能體驗三個聚落生活的故事，品嘗不同美食。

古曾文探索之旅要帶遊客走訪七股鹽田、潟湖、佳里蕭壠社北頭洋平埔文化巡禮、金唐殿、西港慶安宮、胡麻故事館及永樂社區貴黍DIY等，每梯次限額40人，參加費用在450元到600元不等，第一梯次5月18日、第二梯次6月7日、第三梯次7月27日，第二梯次適逢端午節，更會帶遊客在北頭洋四百年歷史荷蘭井取午時水。可洽詢西港公所（06）7958510。

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