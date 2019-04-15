超便宜鐵板麵料多又實在 室友抱怨後才得知：有洋蔥

2019-04-15 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕「阿姨在我的麵裡加滿洋蔥！」一名男大生因為家裡狀況，自己必須省吃儉用，某次在路上看見一家牛排館，因為該店賣的鐵板麵便宜，料多實在便一試成主顧，男大生也將這種好康分享給室友。但室友之後卻向原PO抱怨根本不像原PO說得那麼好，經過一番了解，竟讓原PO發現這令人感動的事實...。

一名男大生昨天在「Dcard」上自稱家裡原本經營工廠，但因為經營不善倒閉，家裡也宣告破產，原PO也找了大工努力賺錢過活，自己出學費之餘也盡力幫忙還家裡的債，「生活真的很難過，有時碰上家裡要繳錢時，一個禮拜都吃吐司簡直家常便飯」。

所幸男大生在學校遇到2個好室友，「他們每次只要看到我開始吃吐司，就很愛找各種理由跟我打賭輸的請客，又理所當然的假裝輸掉，然後請我吃飯」，原PO雖然心裡感激，但還是不忍讓室友一直破費。

「在一次因緣際會下我發現了一間有點老舊的牛排店，沒有玻璃店面的那種，外面的招牌寫著豬排鐵板麵只要50」心理暗喜價格十分便宜的原PO，自那天開始就常光顧，且該店老闆娘給的料多又實在，「超級大碗就算了還附湯附飲料，裡面豬排比麵還大」自己也將這家店推薦給常常幫助自己的室友。

然而，室友之後卻向原PO抱怨「他的豬排鐵板麵，豬排超小一塊就算了，也沒有附湯附飲料...買外帶根本吃不飽」。原PO聽了十分驚訝，心想沒理由老闆娘會對他這麼好，之後還實驗性地和室友分開去買，果真老闆娘給自己的料多到十分誇張。

按耐不住好奇的原PO，終於還是跑去問了老闆娘，只見老闆娘馬上向原PO道歉，還說希望原PO聽了別受傷，「阿姨說他看過的客人很多，她看我第一次來的時候，手上拿著一個坑坑巴巴的水壺，心想只有2種可能...不是那水壺是重要的人送的捨不得換，要不就是沒有錢根本沒辦法換」。且不只水壺，老闆娘看原PO一身破舊，再推測原PO假使只是單純喜歡豬排鐵板麵，店裡明明還有價格比較貴的，但原PO每次都只點最便宜的，於是私心想幫助原PO。

原PO表示，當下聽了馬上大哭，老闆娘見狀還不知所措地安慰他，「他真的很想幫助我，他很怕傷到我的自尊」。

原PO將這件事告訴室友後，室友也跟著哭了起來，「我真的是很幸運的人，雖然現在我還沒那個能力，但將來有能力後我一定要把阿姨和室友的愛傳遞下去！」

其他網友看了也紛紛直呼有洋蔥，「苦過才懂在苦的人，加油，讓自己也能去幫助後面也在苦的孩子」、「看到室友故意輸掉的部分就想哭了」、「艱難的時刻遇到這麼多貴人你很幸運！加油」。

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