台灣燈會攝影比賽 「捕夢網」獲首獎

2019-04-15 23:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被譽為「史上最美燈會」的2019台灣燈會，從試營運到閉幕創下17天、1339萬人次的入場參觀紀錄，屏東縣政府在燈會期間舉辦「2019台灣燈會攝影比賽」，經過激烈競爭，從數2368件作品中嚴選出各組別細項，最終專業組、手機組分別由陳姿廷的「捕夢網」、胡蝶蘭的「如願滿囊」拿下首獎。

專業組與手機組的首獎作品，取景都來自光耀三十燈區的「光合作用」，「光合作用」以彩色繩索鉤織不同圖案，專業組、手機組的得獎者，透過構圖為燈飾留下燦爛精彩的畫面。

縣府傳播暨國際事務處表示，這次燈會以大鵬灣、東港小鎮及屏東市等三大燈區作為攝影主題，報名時間自108年1月25日起至3月16日止，參賽作品分為專業組與手機組，經高雄師範大學視覺設計系教授陳立民、崑山科技大學視覺傳達設計系教授邱國峻、社團法人中華數位影音多媒體發展協會理事長林神行、及手機攝影達人花見小路等4位專業評審評比，選出各自心目中的最佳照片。

「2019台灣燈會攝影比賽」總計2368件作品參賽，其中專業組1722件、手機組646件，錄取專業組20件，（第一名1名、第二名2名、第三名3名、優選5名、入選9名從缺1名）、手機組15件（第一名1名、第二名1名、第三名3名、優選4名從缺1名、入選6名從缺4名）。

縣府表示，得獎作品公布後，後續也將在屏東青創基地1樓及2樓長廊展出，屆時歡迎民眾再次來回味燈會之美。活動詳細內容及得獎名單資訊請上本府官網（https://www.pthg.gov.tw/Default.aspx）或2019台灣燈會在屏東官網（https://2019taiwanlantern.tw/） 查詢。

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