青果市場爆爭議！商販控訴斷生路 農產公司：一切合法

2019-04-15 21:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕每到夏天，以檨仔（芒果）交易聞名全國的台南玉井青果市場，與緊鄰的民宅爆出「圍牆爭議」！

玉井青果市場在民權路的出入口處有道圍牆，與緊鄰房舍原有6米寬的開放空間，台南農產運銷公司準備修補，總經理林士傑強調，工程是基於安全考量，一切依法行事，陳姓屋主則質疑是刻意封阻，不讓他們做生意、餬口，有欺壓百姓之嫌，請社會各界公評。

圍牆爭議持續已久，雙方協調未果，台南農產運銷公司近期將展開圍牆修補工程，讓陳姓屋主怒批此舉無疑是斷人生路。

林士傑回應，圍牆與民宅交界處因有6公尺的缺口，之前地震時，結構受損，避免倒塌，才要進行修補，畢竟若傷及路過民眾，誰都承擔不起，對於陳姓屋主的處境，他也感到無奈。

林士傑說，已向圍牆地上權的國有財產署請示過，只要不是意圖侵佔，修補工程並未違法，安全考量之外，也便於管理。

陳姓屋主原本是玉井青果市場內的攤商，已連續進駐18年，由於期滿未能繼續得標，他則購置一旁的連棟透天厝，準備繼續開店做生意。

陳姓商販指控，既然是國有地，農產運銷公司架設圍牆的正當性，值得商榷，而且最初高度也才50公分，現在加上看板後，變為1米8，等於擋住了與青果市場之間的出入，刻意讓人完全無法做生意。

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