台灣綠金！國產毛豆去年外銷達24.5億元 創28年新高

2019-04-15 15:58

〔記者林惠琴／台北報導〕國產毛豆去年外銷產值創下28年來的新高，外銷量3萬7520公噸，貿易額高達8118萬美元（約新台幣24.5億元），並促成7家冷凍食品公司於國內建新廠或擴廠，共投資計30億元，創造上千個就業機會，堪稱是「台灣綠金」！

農委會高雄區農業改良場長戴順發表示，農委會每年輔導台灣區冷凍蔬果工業同業公會及毛豆加工業者參加「日本東京國際食品展」，並召開「日台冷凍農產品貿易懇談會」，積極爭取外銷訂單，已連續兩年破8000萬美元。

戴順發指出，近10年以來，我國外銷毛豆產品，在業者努力經營，以及產、官、學、研通力合作下，除了銷往日本占85.4%外，也銷往美國、加拿大等24個國家。

戴順發說明，我國冷凍毛豆產品的產值，在日本市占率達到44.8%，分別是競爭對手泰國、中國的1.63、1.91倍，平均每公斤價格為250日圓，更較中國的189日圓高31.9%。

戴順發強調，像是高雄場領航品種研發，推出「高雄9號-綠晶」及「高雄11號-香蜜茶豆」等高產毛豆品種授權產業界應用，同時為保護智慧財產權，除了申請國內品種權外，也向日本申請品種權，讓我國毛豆以創新研發勝出，跳脫市場削價競爭，也證明持續推動產業升級，是永續經營的方針。

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