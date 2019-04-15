昨剛發表新書 作家顧德莎今凌晨驚傳癌逝

2019-04-15 14:57

〔記者王善嬿／嘉市報導〕致力推動台語文學的詩人作家顧德莎，9年前健康出現紅燈，曾接受多次化療，抗癌期間仍態度樂觀、創作不綴，今年初雖癌末、體力每況愈下，仍與一群愛好台語朋友催生「幼穎兒童臺語文學」刊物，鼓勵兒童創作台語詩文，不料今天凌晨驚傳癌逝，她的家屬在臉書貼文感謝關心的親友，將依照她遺願，不舉辦公開追思會。

顧德莎昨剛在嘉義文化創意產業園區勇氣書房發表《我佇黃昏的水邊等你》跟《説吧。記憶》兩本新書，嘉義市長黃敏惠出席稱讚她很勇敢，總是笑著面對生命當中的苦難、鬱悶。

顧的好友得知她癌逝消息，湧入臉書網頁留言，對她樂觀抗癌及對文學的堅持與貢獻，留下無限追思。

顧德莎臉書全文如下：

「顧老師的好朋友們：

4/15的凌晨，哥哥與我念著她的一首首台語詩，看著媽媽漸漸平靜，安祥的回到主的懷抱，跟著耶和華的腳步到天家。

一如她不愛打擾的個性，也遵照媽媽的意思，不舉行公開追思會。家人們會陪伴她走完最後最後的一段路。萬語千言感謝所有曾經幫忙過的朋友們，祝福大家。」

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