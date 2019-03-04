台灣燈會佳評如潮 作家：迪士尼應該想來屏東設園吧！

2019-03-04 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕屏東台灣燈會昨（3日）晚風光落幕，吸引1339萬人次到場觀賞，佳評如潮，除了花燈受邀赴丹麥哥本哈根參展，主燈更獲得義大利A'國際設計大獎賽（A' Design Award）提名。有作家就笑稱，看到屏東燈會的工作團隊，迪士尼應該想來設園吧！

高雄市長韓國瑜選前曾表示，他要不惜一切代價，邀請迪士尼來高雄，但是上任後卻又改口，「迪士尼不是想蓋就蓋」，遭網友批評政策跳票，作家米果則聯想到此議題，在臉書發文「看到屏東燈會的工作團隊 ，迪士尼應該想來設園吧！」

米果看完台灣燈會的閉幕式後，忍不住驚呼「屏東燈會豎立了一道難以超越的障礙了，連閉幕的主燈秀跟水舞煙火都那麼美！」

美國內華達大學政治系助理教授王宏恩昨也在臉書發文，「對燈會的看法：本土化，軟實力，國際化，積陰德」。他還引述燈會辦公室所說，「過去大型活動人潮統計，多在入口處由人工按碼表計算，或裝設感應器、用車流預估等，但這些方式無法提供即時人潮，且容易有重複計算等問題，與實際人數也有很大落差，因此今年台灣燈會與電信業者合作，透過手機偵測人數，可以針對區域、時段計算，甚至遊客停留時間也能算得出來。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/