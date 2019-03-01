身障作家蔡文傑搭公車遭司機罵「半遂」 中市府將開罰

2019-03-01 14:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市身障作家蔡文傑長期倚賴輪椅代步，他昨日下午由侄子陪同搭乘巨業客運至童綜合沙鹿院區復健，陳姓司機見到輪椅族，一度以乘客多為由想拒載，但有乘客出聲後，司機才勉強讓輪椅上車，還當面嘲諷他：「半遂！」，此舉讓蔡文傑很受傷。市府交通運輸處今日指出，將對巨業客運開罰處分，另外會邀集身障團體實地於線上搭乘公車，依據實際狀況來評分，該評分結果將影響該公車業者年度的營運虧損補助金額。

44歲蔡文傑克服肢體不便，努力創作出書，他長年倚賴電動輪椅與大眾運輸外出遊玩與就醫復健，也經常出國旅遊，樂觀生活。昨日下午1點40分，就讀國一的侄子推著蔡文傑在巨業客運沙鹿站等車，要到童綜合醫院復健，卻被司機辱罵，蔡文傑將事發經過寫在臉書上，引來網友議論。

蔡文傑指出，當時陳姓司機說車上人很多，叫他去搭別台，但其實車上沒有很多人，車上有一個婦人跟司機說有輪椅族要搭車，司機才心不甘情不願下來用渡板，上車後司機竟當面說他：半遂！然後說你們坐輪椅的要搭公車，就要坐有月台的，若渡板壞掉要算誰的？

蔡文傑指出，去電巨業客運投訴，公司也無奈指稱陳姓司機常被乘客投訴。

台中市府公共運輸處長陳文政指出，除了對巨業客運開罰，這一期評鑑有一個重大變革，將針對身障者搭乘公車時司機的應對處理狀況，邀集身障團體一起實地搭乘公車，依據實際遇到的狀況來評分，該評分結果將影響該公車業者年度的營運虧損補助金額，日前已向各公車業者宣導。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/