「幼穎兒童台語文學」雜誌發起成立 5月創刊

2019-02-24 21:43

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕抗癌作家顧德莎與一群熱愛台語的同好發起「幼穎兒童台語文學」雜誌，獲文財殿廟方贊助刊物發行，今天下午舉行成立大會，不少熱愛台語人士與會讚聲，顧德莎現場朗誦3首台語詩「刺查某」、「見笑草」和「烏籽仔菜」，嘉義市長黃敏惠及現場來賓也由嘉義女中退休老師蕭藤村指導，一字一字學著用台語唸出優美的詩句，現場氣氛歡愉。

顧德莎說，「幼穎兒童台語文學」是專為兒童辦的台語文學刊物，「幼穎」為台語幼苗之意，象徵母語代代相傳的希望，希望透過滴水穿石的力量，把台語往下扎根；除了聽、說，寫是可以長期保存在地風俗民情和聲韻的方法，透過多種語言的學習，也可以開發兒童的語言發展能力。

顧德莎向文財殿前任主委吳憲育老師提出創辦兒童文學雜誌的想法，經文財殿委員全數通過，承諾長期贊助刊物的發行。

她便召集在「台灣圖書室」一起讀台語文學的好友共襄盛舉籌辦該雜誌，邀嘉義女中退休老師蕭藤村擔任首席顧問、作家鄭順聰擔任編輯顧問、教育部閩南語績優老師韓滿擔任總編輯、編輯群網羅興嘉國小老師董育儒、陳淑文，請阮劇團台語指導老師林瑞崐、嘉北國小本土語言老師黃惠祺、協志工商老師張玉琴負責編輯排版。

「幼穎兒童台語文學」徵文對象為全國國中以下學生為主，另由董育儒老師負責台語文小辭典專欄，初期以半年刊發行，創刊號徵文即日起到4月30日，5月底出刊。

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