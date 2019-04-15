心電圖也藏著愛情關係？ 醫師1張圖說明…

2019-04-15 11:11

〔記者萬于甄／台南報導〕近期Line上出現一款有關心電圖的各式貼圖，引起不少醫護人員討論，其中，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金則把心電圖轉化成一段段愛情故事，讓非醫療專業人員也能莞爾一笑，許多網友直呼「好有趣」、「形容的很貼切」。

陳志金表示，心電圖是以時間為單位，經胸腔紀錄心臟跳動的診療技術，一般正常的心跳都有固定的頻率，會把心電圖編寫成愛情故事，單純是因為有趣、好玩而已，同時，希望讓一般民眾能以逗趣的方式，簡單接觸醫療知識。

陳志金的心電圖愛情故事，闡述8種愛情關係中的情況，像是甜蜜期「黏在一起」、漸行漸遠，甚至也有腳踏多條船、三人行等，其中，陳志金更把心跳停止的直線，比喻為走進愛情的墳墓「結婚」，相當有趣。

不過，因心電圖較為專業，不少非醫療專業的民眾也直嘆看不懂，陳志金趕緊又製作「簡易的民眾版」，說明每次心跳頻率的距離關係，淺顯易懂的圖卡，讓不少網友會心一笑，也大讚「太有才了！」、「愛情心電圖，易懂易記，好教材！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/