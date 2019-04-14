黑洞照片是新時代開端 孫維新：下一代將與太空密不可分

2019-04-14 23:07

〔記者洪友芳／新竹報導〕財團法人旺宏教育基金會的「2019旺宏科學教師研習營」今年移師台中與國立自然科學博物館、台中女中共同合辦，邀請台灣天文教育重要推手科博館館長孫維新擔任講者，以最熱門的黑洞話題開場，闡述其豐富的天文知識，他認為，這次黑洞照將會是太空時代即將來臨的開端，我們的下一代將會與太空密不可分。

台中女中薛靜瑩、謝金山與金門高中李育賢的教師對談，科博館教學主任張鈞翔及積極推動台灣環島科普列車的成功大學教授李旺龍的精彩專題演講，吸引近80位科學領域老師參與活動，熱情交流。

旺宏教育基金會執行長張宜如表示，為了讓科學教育的推廣經驗可以傳承，並分享給更多熱心的老師，基金會從2017年開始舉辦科學教師研習營，3年來，有的老師年年參加，迴響熱烈。

孫維新一開場，就以日前揭曉的黑洞照闡明科學研究和科學教學的不同。當所有科學家對黑洞照片驚嘆不已時，一般大眾可能較無法感受此影像跨時代的意義，孫館長建議老師們除了要扎實教學內容外，更可以向演員借鏡，透過掌握觀眾（學生）情緒，讓學生感受傳授知識的價值，這樣老師的教學將非常成功。孫館長也提到這次黑洞照將會是即將來臨太空時代的開端，我們的下一代將會與太空密不可分。

台中女中薛靜瑩老師分享，她以蝶豆花來訓練學生的觀察力及實驗設計能力，並在過程中從旁協助引導學生，為她們搭建一些必要的探究能力。

來自金門高中的李育賢分享，因為學校地理位置的關係，使得學生的程度差異較大，因為不追求主流研究題目，反而使得金門高中在追求創意的旺宏科學獎嶄露頭角。他曾指導的同學參加區域科展落選，但重新調整作品後，在旺宏科學獎卻能獲獎，對學生具有相當大的鼓勵。

張鈞翔將一般大眾認為較冷冰冰的化石，以生動有趣的方式分享逆推生命的演化。他由海棉寶寶卡通人物解釋生物界分類，引得現場老師會心一笑。他也特別帶來古生物模型，演繹有趣的生物演化奧秘；他更在演講中替一些古生物平反，原來偷蛋龍並不是偷蛋而是孵自己的蛋；前肢短小的暴龍其實是吃腐肉的，顛覆一般人對古生物的看法。

李旺龍在演講中提到，透過仿生可以將「你不知道的早知道」運用在生活中，他分享學生透過觀察啄木鳥大力啄樹卻不會腦震盪發展出的槌子，賺得了可觀的專利費用；也期許在場的老師們可以透過觀察大自然發展出改善未來生活的新科技。

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