日籍消防先驅近百年老宅猶存 住吉秀松子孫返「台南老家」內心感動

2019-04-14 22:58

〔記者王俊忠／台南報導〕日治時期在台南對義消工作貢獻極大的日人住吉秀松，其雕像曾被放在台南市定古蹟─原台南合同廳舍望火樓旁，隨著台南合同廳舍修復、將於15日啟用，住吉秀松的次子、孫女等8位家族親人跨海來台追思。住吉子孫並於今天造訪他們位於台南市區青年路的老家做尋根巡禮。

住吉次子住吉弘光與後代們說，日治時期在台灣從事營造廠事業的住吉秀松，在台南中西區青年路興建占地約250坪的日式兩層樓木造住家，時隔多年能再回住吉家族的老家，心裡很感動，接手的高錦德家族把這處日式老宅保存的很好、改變不多，很感謝高家的保存。

南市消防局表示，住吉秀松是台南的消防先驅，他於1907年在台灣成立「住吉組」，是南台灣重要的營造商，承包許多如阿里山鐵路、縱貫鐵路、橋樑等重要公共工程，又以同名成立義消組織（當時台南無官方消防組織），並擔任「頭取」（負責人） 10年以上，是南市義消組織的開端。原台南合同廳舍的6樓高望火樓興建時，住吉秀松慷慨捐建，住吉的雕像還曾被放在望火樓旁，但後來不見雕像蹤影，此次市府修復台南合同廳舍、設消防史料館，就把住吉秀松對台南消防的貢獻納入展出史料。

為參加台南合同廳舍啟用典禮，高齡93歲的住吉弘光與住吉秀松孫女井上由巳子（77歲）等8位住吉家族成員特地返台尋根。據了解，1945年日本二戰失敗後，住吉家族撤回日本，這處青年路日式老宅被國民政府分配作為薛岳將軍官舍，前立委高思博的祖父高錦德再分別向薛將軍買權利、向國家價購土地接手入住。

住吉弘光說，他在這處老家住了15年才離開；住吉秀松的孫女井上由巳子是在這老宅出生，堪稱是「灣生」，當年回去日本時，她年紀很小，但對老宅優雅的日式庭園、玄關等處留有深刻印象，如今再看到，內心依然感動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/