明華園高雄演出「貓神」 孫翠鳳再請假、女兒代上陣

2019-04-13 23:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕明華園總團今晚在高雄演出「貓神」，當家小生孫翠鳳繼日前在宋江陣演出時缺席，再度因身體不適請假，由女兒陳昭賢代母上陣，全場精彩演出、掌聲不斷。

今晚演出是由高雄市議會策畫的「寸草心．春暉情」母親節藝文活動，高市議長許崑源、副議長陸淑美及多位議員，陪同市民一起看戲，提前慶祝母親節。

但開場前即傳出，當家小生孫翠鳳上回在高雄演出沒上場，原本計畫恢復健康後，欲將第一場表演獻給高雄媽媽們，後因姿勢性低血壓，在醫囑及體力負荷考量下，忍痛放棄登台，並由掌上千金陳昭賢代母演出，依舊博得滿場掌聲。

陳昭賢在台上表示，媽媽孫翠鳳因姿勢性低血壓，再度就醫，由她登台代演貓神，她代表孫翠鳳向高雄市民提前祝福母親節快樂。

明華園戲劇總團精選戲碼「貓神」，內容充滿懸疑及撼動人心的戲劇轉折，陳昭賢在戲中化身為貓神斬奸除惡，演得活靈活現，讓觀眾看得如痴如醉。

此外，明華園當家小旦鄭雅升、第一丑角陳勝在，及明華園戲劇家族成員精彩演出，也獲全場市民熱烈掌聲。

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