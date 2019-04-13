不一樣的運動會 大小朋友闖關顧健康

2019-04-13 14:37

〔記者謝介裕／南投報導〕不一樣的運動會﹗南投縣人口老化排名全國第3，今日登場的名間鄉運動會特別加入「祖孫攜手同樂闖關遊戲嘉年華暨免費4癌胸部ｘ光篩檢活動」，讓民眾在遊戲過程中，建立更正確的醫療保健知識及觀念，寓教於樂。

名間鄉公所舉辦的全鄉運動會，今日在弓鞋國小展開，各國中小、社區民眾參與踴躍，尤以首度結合鄉運辦理的醫療健康闖關遊戲最受注目，計有「祖孫大手拉小手同樂」、「祖孫投籃運動好心情」、「祖孫心心相印薪火相傳」、「祖孫攜手癌篩」、「祖孫攜手防治傳染性疾病」及「祖孫攜手守護健康」等6關，其中不乏祖孫三代一起參加，不但拉近親子間情感，對於不菸、不酒、不檳榔、不毒、不濫用藥物及防癌、長照等各項衛生醫療常識，也都有更深層的了解。

除此，今日南投市運動會也於南投高中展開，除了各項田徑賽以外，還有社區趣味競賽，如「彈珠會滾動」係由10人排成一列，每人用湯匙將彈珠傳給下一人，以時間快慢決定勝負，考驗大家手的靈活性及穩定度，比賽過程加油、打氣聲此起彼落，也達到凝聚社區向心力的目的。

南投縣長林明溱致詞表示，南投已邁入高齡社區，維持運動習慣可以長保身體健康強壯，縣內各鄉鎮市學校運動場平時都有開放，縣立體育場也歡迎大家使用，畢竟「要活就要動」，鼓勵大家多運動，才是最佳的保健之道。

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