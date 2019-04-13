武財神爺生日 信徒送一萬碗粥祝壽

2019-04-13 15:51

［記者黃淑莉／雲林報導］農曆3月15日是武財神聖誕，奉祀武財神的雲林北港武德宮連日來湧入來自各地信徒來祝壽，有信徒發心敬獻一萬碗粥賀壽，今天及明天在廟前分送給民眾品嚐；另廟方與CMoney合作捐出120萬元給縣內六家社福機構。

今天週末一早武德宮前熱鬧滾滾，來自各地友宮、信徒提早來向武財神爺祝壽，武德宮主委林安樂指出，今年是武財神3777年聖誕，廟方秉持財神爺慈悲心，連續4年與CMoney理財寶合作線上點燈做公益，今年捐出120萬元給華山基金會、創世斗六分院、北港家扶中心、雲林復健青年協進會、沐馨服務協會及兒童少年福利保護協會。

此外，神農福德管理委員會敬獻一萬碗粥賀壽，廚師一早到現場料理，今、明2天在武德宮廟埕天庫旁發送，歡迎大家來為武財神祝賀。

林安樂表示，本月19日是武財神3777年聖誕，廟方將於18日晚上舉行祝壽大典，19日晚上有平安福宴和精彩的晚會表演，歡迎信眾前來祝壽同歡，沾財氣添好運。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/