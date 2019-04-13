宜縣原住民部落大學 今在綠博辦開學

2019-04-13 15:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣原住民部落大學，108學年度下學期，在綠色博覽會「水岸舞台」，舉行開學典禮；平地原住民議員孫湯玉惠指出，部落大學創造沒有學習限制的空間，只要有需求，任何地方都可以學習原住民的傳統文化；宜蘭縣長林姿妙說，推動原住民文化是縣府重要施政藍圖，將持續為原住民爭取福利。

宜蘭縣原住民族部落大學於2003年成立，至今已有16年歷史，分有上下學期，並開設各式原住民課程，包含原住民語言教育、原住民社區教育、原住民親職教育、原住民資訊教育、原住民職業訓練、原住民產業經營、原住民人權教育、原住民婦女教育、原住民健康照護及原住民文化探索等。

大學下學期開學典禮今在綠色博覽會「水岸舞台」舉行，這是部落大學首次在綠博開學，典禮現場有開學典禮祈福儀式及原住民舞蹈等表演，林姿妙與孫湯玉惠也穿著原住民傳統服飾參與；孫湯玉惠說，部落大學成立十幾年來，有非常多的學員，更創造出不少專屬原住民的書本與課程。

孫湯玉惠指出，當初部落大學的成立，就是要創造沒有學習限制的空間，不管在宜蘭縣的山區或平原，只要學員有需求，即使在學員家，大學就會去開設課程，讓學員學習原住民的傳統文化，課程還結合職業訓練，讓學員可以習得一技之長。

府民政處指出，宜蘭縣原住民族部落大學的成立，是希望在台灣特有的原住民族群歷史文化的環境下，提供每一位原住民終身學習的機會，建構富有原住民特質的教育體制，讓原住民族人掌握教育文化自主與選擇的權利，再次學習和傳承祖先的知識和藝能，進行部落文化的復振運動，進而取得謀生能力，並改善現有的經濟狀況。

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