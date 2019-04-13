社子島開發聽證 居民盼放寬配售專案宅、增加租金補貼

2019-04-13 12:28

〔記者林家宇／台北報導〕北市社子島開發案今日上午舉行拆遷安置計畫聽證會，由居民票選出來的發言代表輪番上陣，建議市府應放寬配售專案住宅條件，以及租屋津貼等。

社子島居民上月底才赴監察院陳情，指市府訪調充滿瑕疵，只想跑完程序做開發，毫不重視居民權益。首位發言的洲美里里長表示，目前的區段徵收制度很糟糕，官方在徵收北投士林科技園區區段時也是邊做邊學，洲美里已是前車之鑑，希望社子島不要重蹈覆轍。

發言代表指出，外界有不少聲音指責社子島居民貪婪，她強調，社子島是依照「台北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例」處理，舉凡違章建築的拆遷法令全市皆同，並無獨厚社子島，且社子島居民除了財產因公益被徵收應予補償外，過去遭禁建50年，等同是被「準徵收」，亦應給予補償。

另一名發言代表提到，市府家戶問卷調查不確實，回收率很低，即便理由是居民不配合，其原因也和市府先前的態度有關，要求官方必須詳細調查戶數和經濟狀況等，才有辦法制定出完整的安置計畫。發言代表建議，承購專案住宅的資格應予以放寬，租金補償也應從2萬元增至3萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/