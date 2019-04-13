全中運桌球項目 冠亞軍上演竹市內戰

2019-04-13 11:39

〔記者王駿杰／竹市報導〕108年全國中等學校運動會桌項目國中組決賽12日於高雄開打，國男雙打組由香山高中、建華國中上演竹市內戰的激烈對決，最後由香山高中以3比2的成績奪下金牌、建華國中銀牌；國中女生組單打則由建華國中蔡昀恩拿下銅牌，揭開本年度全中運竹市的獎牌數。

香山高中校長謝大才指出，決賽面對同竹市學校的兄弟廝殺，互不相讓的精彩戲碼，最後由香山高中得勝，實在感謝市府長期對體育推動的支持。教練孫雅敬說，這是香山高中首面桌球金牌，要感謝市府與家長會支持，完備三級培訓，讓桌球項目能向下紮根。

教育處長李芳齡指出，建華國中由去年國男組雙打冠軍蔡榜原領軍，帶著學弟方立謙一路過關斬將殺入金牌戰，與香山高中學生黃振維、連柏翔展開激烈對決，最後由香山高中抱走冠軍。

李芳齡說，今年度全國中等學校運動會於本月初陸續展開賽程，竹市代表隊由381位教練及選手組成，共參加12項運動種類。桌球項目在通過來自全國22縣市的精英好手挑戰後進入8強「會內賽」，經過一番苦戰才進入冠亞軍戰，奪取佳績佳績。

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