最放鬆的一天！ 東縣公務員運動會秀創意

2019-04-13 10:32

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府今天舉辦公務員運動會，各鄉鎮市公所把握機會宣傳在地特色，卑南鄉公所為宣傳夏日泡湯，穿著比基尼與猛男裝進場，縣府各局處也挖空心思，花招百出，號稱公務員最放鬆、大搞創意的一天。

公務員運動會有47個單位參加，除了縣府所屬單位、鄉鎮市公所，連軍、海巡、林業、自來水、台電等單位也都參與，綠島、蘭嶼鄉公所也跨海共襄盛舉。

卑南鄉公所每年都非常用心發揮創意將卑南鄉的活動及景點介出來，已連續3年得到創意入場優等獎項，今年為了配合暑假辦理的「卑南FUN暑假、來泡一夏」活動，鄉長許文獻帶領公所同仁穿T恤、拖鞋進場，賣力搖擺，大家仔細一看，T恤上畫的是比基尼泳裝曼妙身材，還有猛男肌肉，頭頭帶潛水鏡、手拿泳圈的打扮，扛著3.5公尺大的活動代言吉祥物「可愛噴水象」，歡樂活潑的進場，希望號召大家能在炎炎夏日來知本溫泉免費泡湯玩水。

關山鎮長戴文達一身頭目裝扮，隊伍闖進一頭活生生的「山豬」，是公所公同仁扮演，在跑道上爬著穿梭，馬上被獵人們拿長矛圍攻，四腳朝天扛著走，十分逗趣。

台東市公所則由原住民親善公主表演最美麗的舞蹈，為馬卡巴嗨文化觀光季宣傳。

縣府各局處首長也都卸下長官威嚴的一面，稅務局利用舊報紙、廢發票打扮成妖妖隊伍，局長李素琴也穿迷你短裙上陣，忘不了宣傳稅務。

環保局長謝清泉帶領同仁穿著廢棄物進場，農業處長許貴則扮財神，帶領富饒農漁產及興旺六畜進場，象徵全縣豐收發大財。

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