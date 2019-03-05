雲林縣中小學聯合運動會熱鬧上場 選手士氣澎湃激昂

2019-03-05 16:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣中小學聯合運動會今天熱鬧上場，雲林縣府教育處長邱孝文在斗南順安宮引燃聖火，再由斗南高中田徑隊護持聖火繞行斗南街道揭開序幕，一連3天近1700名選手同場競技，歡迎到場加油。

開幕式時，全中運跳高6連霸好手蔡瀞瑢與軟網選手鄭竹玲陪同雲林縣副縣長謝淑亞共同宣示雲林3月體育月啟動，加上林內國中古典舞蹈、安南國小祥獅獻瑞表演、雲林國小合唱團領唱國歌，全場選手士氣澎湃激昂。

謝淑亞代表感謝深耕基層的教練及選手，在縣內外大小賽事都有亮麗的成績，像許淑淨勇奪奧運雙金、陳奎儒在雅加達巨港亞運110公尺跨欄拿下銀牌、鄭竹玲亞運軟網女單銀牌、蔡瀞瑢全中運6連霸等卓越表現，讓全台灣都看見雲林的運動成果。

今年參與中小學聯運的競賽選手，高中組192人、國中組367人結合國小學生共有1673名選手，主辦單位邀請社區民眾到場為選手加油。

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