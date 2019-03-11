傳遞全原會聖火非原民選手 宜縣府挨批不尊重原住民

2019-03-11 12:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕全國原住民族運動會聖火今上午傳遞至宜蘭，縣長林姿妙親自出面迎接；但原住民運動會參賽者以原住民各族為主體，宜蘭縣卻由壯圍國中體育選手擔任傳遞隊伍，且均非原住民身分，引起出席原民縣議員不滿，認為縣府便宜行事，不尊重原住民；對此，縣府解釋，因壯圍國中體育表現優異，才商請該校運動選手出面，且縣長也排開行程親自出面迎接，顯示對全原運的重視。

本屆全原運3月23日至25日在台中市登場，宜蘭縣籍代表選手預計有400餘位參加，為表慎重，今上午縣府聖火傳遞儀式，由林姿妙親自出面迎接。

全原運參賽者以原住民族為主體，但今上午聖火傳遞過程中，宜蘭縣卻由壯圍國中體育選手擔任傳遞隊伍，引起出席儀式的原民議員孫湯玉惠、松王淑珍不滿，認為縣府便宜行事，且不尊重原住民。

場面僵持近20分鐘，連一旁的台中市代表都略顯尷尬，直到縣府教育處長王泓翔協調，儀式才正式開始。

孫湯玉惠直言，每屆全原會聖火傳遞就像每年阿美族豐年祭勇士「報訊息」一樣，跟全國民眾告訴有這一場盛宴，聖火理應由原住民選手迎接，但縣府卻找非原民選手出面擔任代表。

孫湯質疑，宜蘭有1萬7千多名原住民，縣籍選手就有400多名，難道找不到一位原民選手出面傳遞聖火？縣府明顯不尊重活動儀式。

「縣府是不是螺絲鬆了？」孫湯玉惠認為，不同族群活動應該給予尊重，但縣府對原民活動好像不重視，聖火傳遞就這樣簡單敷衍了事，即使其他縣市潦草，我們也應該很重視才對，「看了整場儀式，讓人感到不舒服」。

對此，縣府緩頰，指上週才接獲聖火傳遞行程，準備上確實比較倉促，才會商請體育表現優異的壯圍國中學童擔任聖火傳遞代表，且今上午縣長仍排開行程，親自出面迎接聖火，顯示對全原運的重視。

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