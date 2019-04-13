南台灣音樂教父陳振芳生日音樂會 老中青三代獻聲

2019-04-13 10:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕現年82歲的陳振芳，是台灣少數僅存的前輩聲樂家，超過50年的教學生涯，作育英才無數，被尊為南台灣音樂教父。他的子弟為了替陳振芳過生日，特別舉辦「迴聲·傳承」音樂會，除了感謝老師的栽培，更希望音樂的種子能持續在台灣這塊土地上傳承、延續與開展。

陳振芳年輕時曾獲得全國音樂比賽（當時的台灣省音樂比賽）獨唱組第一名，並曾擔任高雄市音樂協進會理事長、台灣聲樂家協會常務監事、中華民國合唱藝術交流協會理事，經常與音樂專家學者及國外大師交流，培育在地音樂人才，包括現任高雄市交響樂團團長朱宏昌、知名聲樂家張寶郎、洪翠蓮、葉展毓等，都是出自他門下。

過去高雄被戲稱為文化沙漠的年代，陳振芳用超過半個世紀的時間，在高雄深耕音樂環境，曾指導高市幼獅、YMCA愛樂、高醫、高師大、漢聲合唱團、愛樂婦女團、頌音等合唱團，也曾指導無數南台灣國中小學與社會組合唱團參與全國音樂比賽，屢獲佳績，更成為港都在地的名師，吸引許多外縣市學生慕名而來。

陳振芳的女兒，本身也是知名鋼琴家的陳欣宜說，父親長年推廣「自然美聲發聲教學法」，使人聲樂器的塑造得到有效的改進，不只培育出幾乎是橫跨三代的聲樂人才，也讓更多人愛上唱歌；在樂齡與幼童的聲音開發上也不遺餘力，即使已經80歲高齡，依舊舉辦音樂會在台上演唱，以自身的聲音驗證其教學法。

在陳振芳82歲生日前夕，活躍於北中南的多位聲樂家們將於明天晚上7點半，在大東文化藝術中心舉辦「迴聲·傳承音樂會」，以劇場型式演出包括歌劇《茶花女》、《卡門》、《波希米亞人》，音樂劇《美女與野獸》、《歌劇魅影》、《西城故事》等選曲，以精彩的演出及感恩的心情，祝福恩師生日快樂，並傳遞齊心為在地文化藝術貢獻的心志。

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