台鐵新增2班樹林首發莒光號 5月2日開駛

2019-04-12 19:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕立委蘇巧慧關心樹林地區民眾台鐵通勤需求，積極敦促台鐵提出改善方案，經她多次前往行政院吳澤成政委辦公室協調，蘇巧慧今天宣布成功為樹林地區民眾爭取到兩班每天上午由7點27分（2A班次莒光號自由行車廂）、7點49分（82班次莒光號）兩班樹林首發莒光號列車，將從5月2日起行駛。

蘇巧慧指出，原本在上班尖峰期間，樹林僅有兩班首發車，從5月2號起，將會再增加7:27（2A班次莒光號自由行車廂）、7:49（82班次莒光號）兩班可以從樹林起站的首發車，等於首發車數量增加一倍，讓樹林居民也能輕鬆有座位上班，且早上7點到8點期間，對號以上加上通勤列車，平均5分鐘就有一班車，讓大家有更多選擇。

蘇巧慧說，還有大家關心的普悠瑪號列車，是否能夠「#悠遊上車（直接刷悠遊卡上下車）」 的問題，她多次與台鐵開會協調，傳達鄉親心聲，基於乘客安全考量以及全國性適用的問題，目前尚未能開放；不過，台鐵已經允諾會未來將增加發售站票，今年7月起再搭配手機APP購票，大家可以直接用手機刷QR Code上車，讓大家搭乘普悠瑪更方便。

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